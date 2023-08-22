Afşin'de acil yıkılacak ve ağır hasarlı binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenen enkaz, jandarma ekiplerinin koordinesinde Erçene Mahallesi'ndeki döküm sahasına boşaltılıyor ve burada bina numaralarına göre eşya çıkartma ve ayrıştırma gerçekleştiriliyor.

Birçok vatandaşın değerli eşyalarını bulmak için geldiği alanda her ikisi de uçak teknisyeni olan depremzede tek yumurta ikizleri 26 yaşındaki Ömer ve Fatih Aslantaş da yaklaşık 20 gündür evlerinin enkazının boşaltıldığı alanda hatıralarını arıyor.

Kardeşlerden Ömer Aslantaş, depremlerde yaşadıklarını unutamadıklarını söyledi.

Enkaz altında kalan 32 yaşındaki kız kardeşinin depremin ikinci günü AFAD ekiplerince kurtarıldığını anlatan Aslantaş, şunları kaydetti:

"Evimizin yıkılması nedeniyle ailemizle birlikte Konya'ya yerleştik. Yıkılan ev enkazlarının toplandığı sahada ayrıştırma çalışması yapılacağı bilgisini aldık ve ardından

Afşin'e döndük. Burada yapılan çalışmaları takip etmek için her gün buraya geliyoruz. Enkaz altından çıkacak hatırlarımızı arıyoruz. Depremde her şeyimiz gitti ama çok şükür can kaybımız olmadı. Çocukluğumuza ait anıları, hatıraları, fotoğrafları ne bulursak hatıra olarak saklamak istiyoruz."

Fatih Aslantaş da ikinci depremde evlerinin yıkıldığını hatırlatarak, enkazdan çıkacak en küçük malzemenin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

