Kahramanmaraş kırsalında doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşlar, oldukça nadir görülen bir doğa olayına tanıklık etti. Yol kenarında karşılarına çıkan iki yılanın birbirine dolanarak gerçekleştirdiği hareketler, görenleri hem şaşırttı hem de büyüledi.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan bu ilginç anlar, halk arasında “yılanların dansı” olarak bilinen ve genellikle çiftleşme dönemine özgü bir ritüeli ortaya koydu.

Doğa dostu kimliğiyle tanınan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Bozoğlan tarafından, kentin Tekir bölgesinde görüntülenen bu doğa anı, sosyal medyada da ilgiyle karşılandı.

Uzmanlar, bu tür davranışların yılanların çiftleşme ritüelinin bir parçası olduğunu ve doğada çok sık rastlanmadığını belirtiyor. Olay, hem doğaseverlerin hem de biyoloji meraklılarının dikkatini çekerken, bölgedeki doğal yaşam zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.