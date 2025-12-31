KANAL D YILBAŞI YAYINI

20:00 – Şarkılar Bizi Söyler

00:30 – Çok Akustik

TRT1 YILBAŞI YAYINI

20:00 – Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026

00:15 – Truman Show

SHOW TV YILBAŞI YAYINI

20:00 – Güldür Güldür Show

01:15 – Eltilerin Savaşı

STAR TV YILBAŞI YAYINI

20:00 – İbo Show Yılbaşı Özel

05:00 – Söz

ATV YILBAŞI YAYINI

20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel

02:00 – Ölümlü Dünya

TV8 YILBAŞI YAYINI

20:00 – O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

NOW YILBAŞI YAYINI

20:00 – Zootroplis: Hayvanlar Şehri

22:30 – Şevval Sam 30. Yıl Konseri

