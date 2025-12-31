KANAL D YILBAŞI YAYINI
20:00 – Şarkılar Bizi Söyler
00:30 – Çok Akustik
TRT1 YILBAŞI YAYINI
20:00 – Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026
00:15 – Truman Show
SHOW TV YILBAŞI YAYINI
20:00 – Güldür Güldür Show
01:15 – Eltilerin Savaşı
STAR TV YILBAŞI YAYINI
20:00 – İbo Show Yılbaşı Özel
05:00 – Söz
ATV YILBAŞI YAYINI
20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel
02:00 – Ölümlü Dünya
TV8 YILBAŞI YAYINI
20:00 – O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
NOW YILBAŞI YAYINI
20:00 – Zootroplis: Hayvanlar Şehri
22:30 – Şevval Sam 30. Yıl Konseri