Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır hizmet veren Akdo, müşterilerine eşsiz lezzetler sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Müşteri memnuniyetini ilk sırada tutan Akdo Saray, günlük, sıcak ve taze olan vazgeçilmez tatlılarıyla misafirlerini ağırlarken yenilikleri de beraberinde yapıyor. Yılbaşına özel hazırlanan yaş pastalar Akdo şubelerinde sizleri bekliyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Akdo Saray Şube Müdürü Ömer Kandilcik, “her özel günde olduğu gibi yılbaşına özel pastalarımızı da müşterilerimizin beğenisine sunduk” diye konuştu.