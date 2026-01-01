Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen bir araya gelen vatandaşlar, eğlence yerine dayanışmayı tercih ederek Filistin başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulüm gören halklar için meydandaydı.

Kent merkezinde toplanan grup, ellerinde pankartlar ve Filistin’e destek mesajlarıyla nöbetlerini sürdürdü. Katılımcılar, yağmur, kar ve soğuk demeden 100 gündür alanda olduklarını vurgulayarak, adalet ve insanlık onuru için bu duruşu devam ettireceklerini ifade etti.

Grup adına yapılan açıklamalarda, Filistin’de yaşanan acıların mevsimi olmadığına dikkat çekilerek, “Karın ve ayazın altında buradayız. Özgürlük gelene, zulüm sona erene kadar bu nöbet sürecek” mesajı verildi. Nöbette Filistin’in yanı sıra Doğu Türkistan ve dünyanın farklı bölgelerinde baskı ve zulüm altında yaşayan tüm mazlumlar için de dayanışma çağrısı yapıldı.

Program boyunca dualar edildi, sloganlar atıldı ve hayatını kaybedenler anıldı. Soğuk havaya rağmen gençlerin ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği nöbet, yılbaşı gecesinde vicdani bir duruşun simgesi oldu.

Vatandaşlar, Kahramanmaraş halkını boykot nöbetine destek vermeye davet ederken, kış şartlarına rağmen nöbetlerini kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.