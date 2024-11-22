İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding markaları ve şirketlerinin, 10 yıldır her yıl kasım ayının üçüncü perşembe günü kutladığı geleneksel "Mutlu Et Mutlu Ol Günü" İstanbul Çamlıca yerleşkesinde kutlandı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Yıldız Holdingin ikonik markalarının dünyanın farklı coğrafyalarında başlayan hikayelerini anlatan belgesel gösterimi ve özel sanat eserleri sergisiyle zenginleşti.

Yıldız Holdingin dünyada 80 bini aşkın çalışanıyla aynı anda kutladığı "Mutlu Et Mutlu Ol Günü", birbirinden renkli etkinliklere ve atölye çalışmalarına sahne oldu. Etkinliğe, A Milli Kadın Voleybol Takımının başarılı oyuncuları Eda Erdem, Gizem Örge, sanatçı Ahmet Güneştekin'in yanı sıra iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından isimler konuk oldu.

"Mutlu Et Mutlu Ol Günü"nde Yıldız Holding'in Ülker, Godiva, McVitie's gibi ikonik markalarının tarihsel yolculuğunu anlatan Ahmet Güneştekin prodüksiyonu belgesel gösterimi, sanatçının anlatımıyla gerçekleşti. Etkinlik kapsamında Ahmet Güneştekin, Ara Güler, Burhan Doğançay, Laurence Jenkell, Ogan Akıncı, Melis Ağazat ve Patricia Couton'un Yıldız Holding markalarından aldıkları ilham ile özel olarak ürettikleri eserlerin yer aldığı bir seçki de sergilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Yıldız Holdingde sürdürülebilir ve sorumlu büyüme vizyonlarıyla tüm paydaşlarının ortak faydasına odaklanmayı önemsediklerini belirtti.

Ülker, kuruluş felsefeleri olan mutlu et mutlu ol anlayışlarıyla faaliyet gösterdikleri coğrafyalarda, toplumsal faydayı önceleyen projelerini "Mutlu Et Mutlu Ol Günü"nde tüm dünyada hep birlikte eş zamanlı kutladıklarını kaydederek, "Bu duyguda bizimle ortak paydada buluşan 80 bini aşkın çalışanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mutlu olmanın yolunun mutlu etmekten geçtiğine inandıklarını, topluma ve insanlığa katkıda bulundukları ölçüde kendilerini başarılı kabul ettiklerini aktaran Ülker, "Kuruluşumuzdan bu yana ülkemize sağladığımız ekonomik katkıların yanı sıra, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de topluma fayda sağlama misyonunu sahipleniyoruz. Kazakistan'dan Amerika'ya, İngiltere'den Nijerya'ya tüm ofislerimizde geleneksel hale gelen 10 yıldır kutladığımız Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nde ikonik markalarımızın yolculuğunu anlatan eserlerden oluşan bir seçkiyi Çamlıca kampüsümüzde ziyarete açtık. Tüm sanatseverleri sergimize bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü de çalışanlarıyla birlikte yıl boyunca ürettikleri faydayı ve ortak başarıları birlikte kutladıkları Mutlu Et Mutlu Ol Günü, amaç odaklı şirket kültürlerinin somut bir göstergesi olduğunu aktardı.

Tütüncü, "Bu özel günde tüm ofis, tesis, satış noktaları ve AR-GE merkezlerimizde çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte keyifli vakit geçirdiğimiz etkinlikler hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde insana yatırım anlayışımız doğrultusunda gelişimi merkeze alan projelerle tüm ekosistemimize katkı sağlamaya ve başarılarımızı hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

