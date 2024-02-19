Real Madrid yılın değil asrın transferini yaptı. İspanya Ligi'nde tüm dengeleri değiştirecek Mbappe hamlesi kısa süre içinde resmiyet kazanacak.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme üstünde anlaşma sağlayan Mbappe, PSG'nin yoğun ısrarına rağmen tercihini İspanya'dan yana kullandı. Çocukluğundan bari hayalini kurduğu takıma transfer olacağı için mutlu olduğu öğrenilen Mbappe için resmi açıklama kısa süre içinde gelecek.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Sözleşmesinde son 6 aya girildiği için Real Madrid, PSG'ye herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Mbappe'nin 100 milyon euro imza parası alacağı iddia edilirken, yıllık maaşının da 45 milyon euro civarında olacağı söyleniyor.

MBAPPE'NİN YERİNİ DOLDURUYORLAR

Fransız ekibi, Manchester United'dan Marcus Rashford ve Napoli'den Victor Osimhen gibi isimlerle görüşmeye başladı. Yeni sezonda Mbappe'nin takımdan ayrılmasının ardından bu iki oyuncudan biri kadroya katılacak.