Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde yılın son olağan gündem toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Kahramanmaraş genelinde ulaşım altyapısını geliştirme ve mevcut sorunlara çözüm üretme hedefiyle toplam 86 gündem maddesi görüşüldü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Olağan Gündem Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen yılın son toplantısına; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Atalar ve Melike Özdemir, Ulaşım Dairesi Başkanı Gökhan Başpınar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlar temsilcileri katıldı. Toplantıda, Kahramanmaraş genelinde ulaşım altyapısını geliştirme ve mevcut sorunlara çözüm üretme hedefiyle toplam 86 gündem maddesi görüşüldü. Ulaşımda güvenlik, konfor ve sürdürülebilirlik konuları toplantının ana gündemini oluşturdu. Toplantıda, şehir merkezi ve ilçelerdeki ulaşım düzenlemelerine dair detaylı planlamalar masaya yatırıldı. Özellikle yoğun trafik akışının yaşandığı Sarayaltı Caddesi, Kadir Paşa Bulvarı, Diş Hastanesi Sanayi Kavşağı, Salman Zülkadiroğlu Bulvarı ve Ali Ulvi Yetişen Bulvarı’nda yapılması planlanan düzenlemeler istişare edildi. 2024 yılının son UKOME toplantısında alınan kararların hayata geçirilmesiyle Kahramanmaraş’ın ulaşım altyapısında önemli bir dönüşüm yaşanması bekleniyor. Toplantı, şehrin geleceğine dair umut vadeden bir adım olarak değerlendirildi.