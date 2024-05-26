Yirmikigün Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, asfalt yenileme ve parke çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.

Belediye ekipleri, 7/24 esasına dayalı bir şekilde geç saatlere kadar çalışarak yolların bir an önce tamamlanması ve vatandaşların hizmetine sunulması için büyük çaba sarf ediyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Toptaş, çevredeki esnaf ve vatandaşlarla da görüşerek, çalışmaların memnuniyet düzeyini değerlendirdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Onikişubat’ta parkesiz ve bozuk yol kalmayana dek çalışmaların süreceğini ifade etti.

Yirmiikigün mahalle Muhtarı Fatma Eken, mahalle adına onikişubat belediyesine teşekkür ederek çalışmalardan memnun kaldıklarını dile getirdi.