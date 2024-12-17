Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapanan yollar, iş makineleri ve ekipmanlarla temizlenerek tekrar kullanıma açılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilerleyen günlerde hava şartlarının daha da kötüleşme ihtimaline karşı gerekli tedbirleri aldıklarını ve çalışmaları hızlandırdıklarını açıkladı.

Yetkililer, vatandaşlardan herhangi bir olumsuzluk durumunda belediye ile iletişime geçmelerini rica etti.

Ayrıca, yol güvenliğinin sağlanması için araç sürücülerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Akpınar, yolların ulaşıma açık tutulması ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için belediye ekiplerinin gece gündüz görevinin başında olduğunu belirtti.