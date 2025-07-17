Kaza, Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 TEV 91 plakalı otomobil ile 47 NJ 669 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlattı. Yol bir süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.