Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan-Göksun karayolunda yaptıkları uygulamada; durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta ve içindeki 3 şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 56,12 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si, Sulh Ceza Hakimliğince uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Şüphelilerden biri ise serbest kaldı.