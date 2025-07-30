Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hakim Akkaya (50), seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Akkaya, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Akkaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, sürücüleri ve yayaları trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyardı.