Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'nde Batı Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralandı. Alınan bilgilere göre, hafif ticari bir araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpmamak için direksiyonu kırınca orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Bu esnada panikle kaçmaya çalışan yayaya araçtan fırlayan parçaların çarpmasıyla yaya, kırmızı ışıkta bekleyen ve hareket etmek üzere olan bir aracın altında kaldı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıyı araç altından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.