Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye savrulan kadın, ağır yaralandı. Kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın hızla ilerlediği ve yaya geçidinde F.A.'ya çarptığı anlar açıkça görüldü.

Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazazede kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen F.A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.