Çelik ve granit mutfak gereçlerinde sunduğu kaliteli ve şık tasarımlarıyla tanınan marka, yılın son günlerine özel avantajlı kampanyalar düzenliyor.

Yonca Lines’in yıl sonu kampanyaları kapsamında:

Çelik ve granit ürünlerde %10 indirim,

İhraç fazlası ürünlerde ise %20 indirim fırsatları sunuluyor.

Markanın geniş ürün yelpazesi arasında çelik tencere setleri, granit-seramik-teflon tencere çeşitleri ve granit çaydanlıklar yer alıyor. Şirket, dayanıklılığı ve estetik tasarımıyla öne çıkan ürünlerini cazip fiyatlarla tüketiciye ulaştırarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş’ın en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan Yonca Lines, bu özel kampanya ile hem yerel hem de uluslararası pazardaki başarısını pekiştiriyor. Mutfak gereçlerinde kalite arayanlar için kaçırılmayacak fırsatlar sunan kampanyanın yıl sonuna kadar devam edeceği bildirildi.