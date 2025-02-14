Festival alanında farklı şehirlerden gelen esnafların standlarını gezerek yöresel gıda ürünlerinden tekstil ürünlerine kadar pek çok çeşit ürünü doğrudan onlardan satın alabiliyorlar.

Festivalde, Cağ kebabından, afyon sucuğundan tatlılara bazlamalar dan daha birçok çeşit ürün ve lezzet vatandaşları bekliyor.

Yirmikigün Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen Yöresel Ürünler ve Tekstil Festivali, hem alışveriş hem de kültürel bir dinlenme yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.