Olay, 21 Mayıs'ta Ulukavak Mahallesi Özgürevler 43'üncü Sokak’ta meydana geldi.

Arkadaşları ile oynayan B.D, bir anda kanlar içinde yere düştü. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun başına mermi isabet ettiği belirlendi.

Başındaki mermi ameliyatla çıkarılan B.D, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Başlatılan soruşturma kapsamında olay yeri sınırındaki Bayat Mahallesi Bayat 1'inci Sokak'ta düğün yapıldığı tespit edildi.

Düğüne katılanların listesi ve kamera kayıtlarından yola çıkan polis, 2’si yaşı küçük olmak üzere 27'si şüpheli, toplam 287 kişinin ifadesine başvurdu.

Kriminal incelemede ortaya çıktı

B.D'nin başına isabet eden yorgun merminin ateşlendiği tabanca, düğün yeri ve çevresinde bulunan 5 bin 484 mermi kovanı ve çekirdeğinin kriminal incelemesiyle belirlenmiş, gözaltına alınan tabanca sahibi A.A. tutuklanmıştı.

6,5 ay sonra hayatını kaybetti

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan B.D bu sabaha doğru yaşamını yitirdi. Yaklaşık 6,5 aydır yaşam savaşı veren oğularının acı haberini alan baba Celal ve anne Kıymet Düzgün, gözyaşlarına boğuldu.

Dayı Mustafa Şen "Düğüne gitmişlerdi. Orada çocuğa yorgun mermi isabet etmiş. Cezalar caydırıcı olsun. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Denetimler sıklaştırılsın. Böyle olaylar bir daha olmasın. Çocuğun hayatını, geleceğini çaldılar" diye konuştu.