Yaz Mevsiminde Başlayan Düğün Hazırlıkları Son Günlerde Giderek Arttı. Düğün Hazırlıklarına Hız Veren Vatandaşlar, Yün Yıkamak İçin Su Kaynaklarına Akın Etti.

Düğün Hazırlığı Yapan Çok Sayıda Kadın, Yeni Evlenecek Gençler İçin Hazırlanacak Yatak Ve Yorganların Yünlerini Yıkayıp Hazırlıklarını Sürdürüyorlar.

Bu Kapsamda Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesinde, Her Evde Suyun Bulunmadığı Dönemde Yapılan Yün Yıkama Âdeti, Teknolojinin İlerlemesine Rağmen Sürdürülüyor, Evlenecek Çiftlerin Çeyizlerinde Yer Alan Yatak, Yorgan Ve Yastıklarda Kullanılan Yünler, Aile Üyeleri Tarafından Yıkanıyor.

Yünlerin Daha İyi Temizlendiğine İnanan Vatandaşlar, Yıllardan Bu Yana Çeyizlik Yünleri Su Kaynakların Da Yıkandığını Ve Bu Geleneğin Asırlardır Sürdürüldüğünü Belirtiyor.

Kadınların Yün Yıkama İşlemlerine Erkekler De Yardım Edince Yün Yıkama İşi Daha Da Zevkli Bir Hal Alıyor.