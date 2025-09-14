Kahramanmaraş’ta suçlulara göz açtırmayan Yunus Timleri, başarılı bir operasyona daha imza attı.

Onikişubat ilçesi Marif Mahallesi’nde rutin denetim yapan ekipler, hakkında 4 ayrı suçtan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan S.S.’yi kıskıvrak yakaladı. Polisin dikkati sayesinde saklandığı yerde bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, kent genelinde suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.