Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, Nur Viral'in sorularını canlı yayında yanıtlarken yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. İlahiyatçı ve sunucu son olarak yayında gerildi.

Yusuf Kavaklı açıklama sırasında "Elinin hamuruyla erkek işine karışma" deyince Nur Viral sinirlendi. Nur Viral araya girerek "Hocam benim programımda en nefret ettiğim laf! Hiç sevmem bu lafı" dedi.

Kavaklı ise "Bu bir atasözü" diyerek sözünü yineledi. O anlarda ikili arasında ortaya çıkan diyalog:

"HADİ YÜRÜ..." DİYEREK KIZDI

N.V: Hiç sevmiyorum, her işe karışırım!

Y.K: Tabii sen hanım olduğun için sevmezsin, karışır berbat edersin.

N.V: Niye öyle diyorsunuz karınız sizi hastaneye götürüyor...

Y.K: Tövbe estağfurullah, o benim içimdeki sevgi ne diyorsun sen?

N.V: Çok kötü, hiç sevmiyorum...

Y.K: Geç şunları boş şeyleri münakaşa etmeyi ne çok seviyorsun... Kendi mesleğinle ilgili konuş hadi yürü...

Nur Viral sözünün arkasında duyarak "Neyi berbat ediyoruz? Kadının elinin değdiği her yer cennet oluyor" dedi.

İlahiyatçı ise "Yeter bıktım ya bıktım bu sözlerden" diyerek kızdı.