Ticaret Bakanlığı ''yüzyılın küresel felaketi'' olarak nitelendirdiği yasadışı madde kaçakçılığında önemli bir operasyona daha imza attı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 601 kilo yasaklı madde ele geçirildi.

Bakanlığın zehir kaçakçılığına karşı yürüttüğü hummalı çalışmalar neticesinde Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin titiz çalışmalarıyla, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda 1 milyar 130 milyon lira değerinde 601 kilo yasaklı madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmalar, Hopa ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Bakanlık, dürüst ticaret erbabını korumak ve gençleri yasaklı madde bataklığından uzak tutmak için mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.