Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklerini sürdürüyor. Etkinlik takvimi kapsamında 30 Ekim Pazar günü TRT Çocuk lisanslı ‘Z Takımı’ müzikal tiyatro gösterisi minikler için perdelerini açacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek tiyatro gösterisi saat 12.00 – 14.00 ve 16.00’da 3 seans şeklinde sahnelenecek. TRT Çocuk’un en sevilen çizgi filmlerinden Z Takımı’nın kahramanlarından Arda, Ela ve Efe'nin heyecan ve eğlence dolu maceralarını konu alan gösterinin biletleri 29 ve 30 Ekim tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, gösteriye tüm çocukların davetli olduğu belirtildi.