Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Zakkum, konser programı kapsamında geldikleri Kahramanmaraş’ta HG Hospital’ın konuğu oldu.

Grup üyeleri, HG Hospital’da misafir edilerek kapsamlı bir sağlık taramasından geçirildi.

Öncelikle genel sağlık testleri yapılan sanatçılar, daha sonra uzman doktorlarımız tarafından detaylı şekilde muayene edildiler.

Grup üyeleri, HG Hospital’ın profesyonel yaklaşımı ve güler yüzlü personeline teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

HG Hospital yönetimi, şehre gelen sanatçı, sporcu ve kanaat önderlerine her zaman sağlık alanında en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğini ifade etti.