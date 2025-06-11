Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Zakkum, konser programı kapsamında geldikleri Kahramanmaraş’ta HG Hospital’ın konuğu oldu.
Grup üyeleri, HG Hospital’da misafir edilerek kapsamlı bir sağlık taramasından geçirildi.

Popülasyonları artıyor, koruma altındalar
Popülasyonları artıyor, koruma altındalar
İçeriği Görüntüle

Whatsapp Görsel 2025 06 11 Saat 22.09.40 Ae5Dc066

Öncelikle genel sağlık testleri yapılan sanatçılar, daha sonra uzman doktorlarımız tarafından detaylı şekilde muayene edildiler.
Grup üyeleri, HG Hospital’ın profesyonel yaklaşımı ve güler yüzlü personeline teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

Whatsapp Görsel 2025 06 11 Saat 22.09.39 5A290859

HG Hospital yönetimi, şehre gelen sanatçı, sporcu ve kanaat önderlerine her zaman sağlık alanında en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğini ifade etti.