Yaklaşmakta Olan 2024 Yerel Seçimler Öncesi Demokrasinin En Güçlü Temsilcileri Muhtar Adayları Da Seçim Çalışmalarına Başladı.

Bu Kapsamda Hürriyet Mahallesi Muhtar Adayı Zehra Bayrak “Mühre Değil Hizmete Adayım” Sloganıyla Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor.

Aday Bayrak, Mahallede Çalınmadık Kapı Bırakmayarak Vatandaşların Talep Ve Sorunlarını Dinleyip Çözüm Önerileri Sunuyor.

Asrın Felaketinde Hayatını Kaybedenlere Rahmet Dileyerek Konuşmasına Başlayan Hürriyet Mahallesi Muhtar Adayı Zehra Bayrak, Hep Birlikte El Ele Yaraları Saracaklarını Dile Getirdi.