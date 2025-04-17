İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Zeytin Yetiştiriciliği ve Hasat” semineri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Seminerde, alanında uzman ziraat mühendisleri tarafından üreticilere zeytin tarımıyla ilgili birçok başlıkta kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Seminerde; organik zeytin ve zeytinyağı üretimi, zeytinde çoğaltma ve yetiştirme teknikleri, zeytin hastalıkları ve bunlarla mücadele yöntemleri, toprak işleme ve gübreleme uygulamaları, budama ve aşılama teknikleri ile hasat zamanı gibi başlıca konular ele alındı.