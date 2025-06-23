Havaların ısınmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ta yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak Bayazıtlı Mahallesi’nde bir zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki binalara ve diğer arazilere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşları özellikle yaz aylarında yangın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.