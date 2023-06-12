12 Ağustosta Açılması Planlanan Expo 2023 İçin Temaslarda Bulunmak Üzere Kahraman Şehre Gelen Zimbabwe Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka Ve Yanındaki Heyet Kmtso’yu Ziyaret Etti.

Büyükelçi Mutiwazuka Ve Beraberindeki Heyet’e Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Ve Başkan Yardımcısı Ali Ünsal Eşlik Edereken Kmtso Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer Karşıladı.

Burada Bir Konuşma Yapan Zimbabwe Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka Ülkelerinde Bulunan İş Dünyası Kahramanmaraş’a Davet Edeceğini Söyledi.

Kmtso Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer İse Büyükelçi Ve Beraberindeki Heyete Ziyaretlerinden Dolayı Teşekkürlerini İletti.