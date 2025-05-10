Çanakkale-Ezine kara yolunda Çanakkale Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü, odun yüklü kamyon ve otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, TRT Haber'e kazaya ilişkin açıklamasında, kazanın Ezine ilçesi yakınlarında meydana geldiğini belirtti.

Kazaya karışan kamyonun karşı şeride devrilmesi sonucu yolcu otobüsü ile otomobilin de etkilendiğini ifade eden Toraman, şöyle devam etti:

Kaza neticesinde kamyon şoförü hayatını kaybediyor. Otobüsten de toplam 25 yolcu var. 3'ü görevli şoför ve muavin 22 de yolcu. Bu 25 kişiden de toplam 5 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybediyor. Süratli bir şekilde yaralılar Ezine Devlet Hastanesi'ne, Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelerde gerekli tıbbi müdahaleler süratle yapıldı. Maalesef orada da hastanede de 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Böylece kazada toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 8 oldu. Geriye kalan 20 vatandaşımız da değişik derecelerde etkilendiler. Bunlardan birkaç vatandaşımızın durumunun kritik olduğunu bildirdi arkadaşlarımız. Onlara da gerekli tıbbi müdahaleler devam ediyor.

Kazayı müteakip karayolu bir müddet trafiğe kapandı. Alternatif güzergahlardan trafik açıldı. Şu anda trafik akışı sağlandı. Tahkikat da Cumhuriyet Savcıları tarafından yürütülecek. Ben bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin paylaşımında, "Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tunç, kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.