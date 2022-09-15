Maça iyi başlayan Akdeniz Aslanları 3.dakika da Furkan Şamil Çetin, 5.dakika da ise Mehmet Han Küçük’ün attığı gollerle 2-0 öne geçti. Niğde Anadolu Futbol Kulübü de ilk yarı da Harun Kahraman’dan gelen golle farkı 1’e indirdi. İlk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarının başında Kahramanmaraşspor’da Teknik Direktör Tansu Yaan, ilk yarı da golleri atan furkan ve mehmet han’ı oyundan alarak maça başladı. Niğde’de ikinci yarıda oyuna dahil olan Murat Şamil Kurt’un eliyle filelere gönderdiği topu hakem Ramazan Doğanay gol kararı verdi ve skor eşitlendi.

O golün moral bozukluğuyla oyuna devam eden Akdeniz Aslanları daha fazla dayanamadı ve 90+2 kalesinde gördüğü golle maçı 3-2 kaybetti.

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, Ziraat Türkiye Kupası’na 1.turda veda etti.