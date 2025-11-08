New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve New York Valisi Kathy Hochul, New York siyasetinin yıllık buluşması olan SOMOS Zirvesi için Porto Riko’da bir araya geldi.

Göçmen hakları, sosyal adalet ve toplumsal eşitlik gibi konuların öne çıktığı SOMOS zirvesi, her yıl Porto Riko’da düzenlenerek New York eyaletinden siyasetçileri, aktivistleri ve toplum temsilcilerini bir araya getiriyor.

Zirve kapsamında Porto Riko'da bulunan Zohran Mamdani cuma namazını kılmak üzere yerel bir camiyi ziyaret etti. Ardından Mamdani, burada halka seslenerek Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) öğretilerine atıfta bulundu.

Mamdani, "Hazreti Muhammed’in (SAV) bize öğrettiği gibi: Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Bu öğüt, hem topluluklarımız hem de liderliğimiz için yol gösterici olmalı." ifadelerini kullandı.

Mamdani'nin bu hitabı dünya liderleri için önemli bir mesaj olarak kayıtlara geçti.