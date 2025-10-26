Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl “Gel ve Hayatı Anla” temasıyla 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, son gününde de yoğun katılımla tamamlandı.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi (KAFUM)’da gerçekleştirilen organizasyon, açıldığı günden beri edebiyatseverlerin buluşma noktası oldu. Şehrin dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuar, son gününde de ilk günkü coşkusunu korudu. Özellikle öğrencilerin ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, vatandaşlar kitapların büyülü dünyasında keyifli bir gün geçirdi.

Kahramanmaraş’ta bir kültür şölenine dönüşen Uluslararası Kitap Fuarı, yediden yetmişe tüm ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatarak sona erdi.