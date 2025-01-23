Depremde yaşamını yitirenlerin hatıralarını yaşatmak ve manevi bir bağ oluşturmak amacıyla başlatılan “1001 Hatim” programı, vatandaşlar ve katılımcılar üzerinde derin bir duygu yoğunluğu oluşturuyor.

Program kapsamında Kahramanmaraş İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları ve hafızlık kurslarında hatimler okunuyor.

Hafızlar, her gün belirlenen saatler arasında deprem şehitlerinin ruhları için Kur’an-ı Kerim okuyarak programa katkı sağlıyorlar.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurahman Kotan, şu ifadeleri kullandı:

“Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi asla unutmadık, unutturmayacağız. Onların aziz hatıralarını yaşatmak ve manevi anlamda bir birliktelik oluşturmak adına ‘1001 Hatim’ programını büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Bu programda Kur’an kurslarımız ve hafızlarımızın gösterdiği özveri gerçekten takdire şayan. İnşallah okunan hatimlerle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ruhlarına birer hediye göndermiş olacağız. Halkımızın duaları ve destekleriyle bu programı tamamlayacağız.”

Depremin ardından dayanışma ve manevi bağların önemine vurgu yapan Müftü Kotan, tüm vatandaşları programa destek olmaya davet etti.

“1001 Hatim” programı, Türkiye'nin farklı bölgelerinde de destek bulurken, depremin yıldönümünde yapılacak toplu dua ile sona erecek.