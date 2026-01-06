Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından konuşan Göktaş, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesapları açmasının engellenmesini öngören yasal düzenleme taslağının ay sonunda TBMM’de ilgili komisyona sevk edileceğini duyurdu.

Bakan Göktaş, hazırlanmakta olan düzenleme ile sosyal ağ sağlayıcılarına doğrudan sorumluluk yükleneceğini belirterek, 15 yaş altındaki çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunulmaması, bu yaş grubuna hesap açılmaması ve zararlı içeriklere karşı etkili filtreleme sistemlerinin zorunlu hale getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Birçok ülkenin benzer adımlar attığını hatırlatan Göktaş, Avustralya’nın 16 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimini yasakladığını anımsatarak, Türkiye’de de çocukları dijital risklerden koruyacak güçlü bir yasal çerçeve oluşturmak istediklerini vurguladı. Düzenleme çalışmalarının 1,5 yıldır sürdüğünü belirten Göktaş süreçte uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, aileler ve çocukların görüşlerinin alındığını söyledi.

Sosyal medyanın çocuklar üzerinde depresyon, anksiyete ve davranış bozukluklarına yol açabildiğini, ayrıca bazı suç örgütlerinin dijital platformlar üzerinden çocuklara ulaştığını ifade eden Göktaş, bu düzenlemenin bir “çocuk koruma kalkanı” niteliği taşıdığını dile getirdi.

Bakan Göktaş ayrıca, çocukların dijital güvenliğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Çocuklar Güvende” web sitesi ve mobil uygulamasıyla bugüne kadar 2 bin 904 zararlı içeriğe doğrudan müdahale edildiğini açıkladı. Göktaş, "Sosyal Medya Çalışma Grubumuzla 7/24 takip ettiğimiz zararlı içerikleri tespit ediyor ve gerekli müdahaleleri anında yapıyoruz. İçeriği görüyoruz. Mahkemeye gidiyoruz. Mahkeme değerlendirdikten sonra BTK erişim engeli getiriyor." diyerek hedeflerinin sosyal medya platformlarının bu tür içeriklere karşı proaktif şekilde hareket etmesi olduğunu sözlerine ekledi.