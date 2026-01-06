Kahramanmaraş, son yılların en şiddetli kış koşullarıyla karşı karşıya kaldı. Hava sıcaklıklarının ani ve sert düşüşüyle birlikte 31 Aralık gecesi başlayan kar yağışı, günlerce etkisini sürdürerek şehri beyaza bürüdü. Özellikle gece saatlerinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, birçok noktada sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden oldu.

Son Yılların En Düşük Sıcaklıkları Kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler doğrultusunda Kahramanmaraş’ın farklı noktalarında son yılların en düşük sıcaklıkları kaydedildi. Kahramanmaraş Havalimanı’nda sıcaklık -13,1 derece olarak ölçülürken, Ekinözü’nde -20,8; Nurhak’ta -18; Türkoğlu’nda -14; Çağlayancerit’te -19,6 ve Pazarcık’ta -13,2 dereceye kadar düştü. Bu verilerle Ekinözü, Nurhak, Türkoğlu, Çağlayancerit ve Pazarcık’ta şimdiye kadarki en soğuk günler yaşandı.

Sıcaklıklar Yer Yer -27 Dereceye Kadar Düştü

Soğuk hava dalgasının en sert hissedildiği bölgelerden biri olan Göksun’da ise sıcaklık -27,8 dereceye kadar geriledi. Elbistan’da -22,7; Afşin’de -20,6; Andırın’da -15,4 ve şehir merkezinde ise -9 derece ölçüldü. Kahramanmaraş şehir merkezinde -9 derece en son 1968 yılında ölçülmüştü.