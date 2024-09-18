PROGRAM: A)

Çelenk Sunma Töreni B) 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü C) Şehitlik Ziyareti D) Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ziyareti E) 19 Eylül Gaziler Günü Spor Etkinlikleri F) Etkinlik, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Çelenk sunma töreni saat:09.00’da Trabzon Caddesi Valilik Bahçesi’ndeki Atatürk Anıtı önünde, saat:09.15’te 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü Trabzon Caddesi Valilik Önü- Şelale Parkı arasında, Şehitlik Ziyareti ise saat:09.45'te Şehitlikte (Şeyhadil Mezarlığı) yapılacaktır. 19 Eylül 2024 Perşembe günü kamu-kurum ve kuruluşlara ait binalar, işyerleri ile caddeler Türk bayraklarıyla donatılacaktır

. A) ÇELENK SUNMA TÖRENİ: 1-)

19 Eylül 2024 Perşembe günü Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanlığı’nca hazırlanan çelenkler saat 08.30'da Trabzon Caddesi Valilik Bahçesi’ndeki Atatürk Anıtı önünde hazır bulundurulacaktır. Çelenkler saat 09:00'dan itibaren protokol sırasına göre kuruluşların amirleri tarafından Atatürk Anıtına tören yöneticisinin daveti ile sunulacaktır. 2-) Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasından sonra saygı duruşunda bulunulacak, müteakiben Büyükşehir Belediye bandosu eşliğinde “İstiklal Marşı” okunacak ve Şanlı Bayrağımız göndere çekilecektir. 3-) Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Tayfun ÖZBEK tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacaktır. Konuşma metninin Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğüne teslimi sağlanacaktır. 4-) Valilik Bahçesindeki Atatürk Anıtına sunulacak çelenkler ile taşıyıcıların; Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluğu Valilik Özel Kalem Müdürlüğünce incelenecektir. Çelenk taşıyıcı olarak görevlendirilen kişilerin kıyafetlerine özen gösterilecektir

. B) 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ:

Kahramanlar ile yürüyoruz mottosu ile “19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü” saat: 09.15’te Trabzon Caddesi Valilik Önünden başlayıp Şelale Park önünde son bulacak şekilde Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gazilerimiz, şehit ailelerimiz, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, milli sporcular, öğrenciler ve halkımızın katılımıyla yapılacaktır. 2 C) ŞEHİTLİK ZİYARETİ: Saat:09.45’te Şehitlikte (Şeyhadil Mezarlığı) aşağıda belirtilen program icra edilecektir. - Şehit mezarlarının ziyaret edilmesi ve kabirlere karanfil bırakılması, - Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Dua D)

TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ VE TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ ZİYARETİ:

Sayın Valimiz, beraberinde Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı; saat:12.00’de Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanlığını, saat:12.30’da ise Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanlığını ziyaret edecektir. E) 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ SPOR ETKİNLİKLERİ:

19 Eylül Gaziler Günü Spor Etkinlikleri kapsamında 19 Eylül 2024 Perşembe günü saat 14.00’te Batıpark spor salonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gazilerimizin durumlarına uygun spor dallarından oluşan (Bilek güreşi, dart, hentbol…vs.) mini spor istasyonları kurulacak, gazilerimizin ve yakınlarının bu etkinlik alanlarında aktif zaman geçirmeleri sağlanacaktır. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali KÜPELİ tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacaktır

. F-) ETKİNLİK, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

Tören programı Valiliğimiz koordinatörlüğünde uygulanacaktır. Tören alanlarında protokolün yerleştirilmesinden Valilik Özel Kalem Müdürlüğü sorumludur. 19 Eylül 2024 Perşembe günü saat 10.30’da Çamlıca Restoran’da gazi ailelerimiz ve İl Protokolünün katılımıyla kahvaltı programı düzenlenecektir. Garnizon Komutanlığınca; • Askeri Birliklerin hazır bulundurulması, • Çelenk Sunma Töreninde Şanlı Bayrağımızı göndere çekecek personel görevlendirilmesi, • Şehitlikte kabirlere bırakılacak karanfillerin dağıtılması, • Günün anlam ve önemini belirten afişlerin hazırlanarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordineli şekilde billboardlara asılması, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca; • Trabzon Caddesi Valilik Bahçesi’ndeki Atatürk Anıtı, gaziler yürüyüşünün yapılacağı Valilik-Şelale Park arası, Şehitlikte yapılacak anma törenleri ve Batıpark spor salonunda alanlarının temizlenmesi, tanzimi, konuşma kürsüsü ve ses düzeninin kurulması, tertip ve düzenin sağlanması, • Şehitlik ziyaretinde protokol tarafından şehit mezarlarına bırakılacak karanfillerin temini, • 19 Eylül 2024 Perşembe günü Çamlıca Restoranda gazilerimiz onuruna kahvaltı verilmesi, • 19 Eylül 2024 Perşembe günü Çamlıca Restoranda yapılacak kahvaltı programına gazilerimizin intikali için araç (Otobüs) temin edilmesi, • 19 Eylül 2024 Perşembe günü Valilik-Şelale Park arasında yapılacak Gaziler Günü Yürüyüşü bitiminde katılımcıları ve şehit gazi yakınlarımızın şehitliğe intikali için araç (Otobüs) temin edilmesi, • 19 Eylül 2024 Perşembe günü Valilik-Şelale Park arasında yapılacak Gaziler Günü Yürüyüşüne katılacak 103 öğrenci ve görevlilerin intikali için Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçilerek araç (Otobüs) temin edilmesi, 3 • 19 Eylül 2024 Perşembe günü Batıpark spor salonunda yapılacak Gaziler günü spor etkinliğine gazi yakınlarımızın ve öğrencilerimizin intikali için araç (Otobüs) temin edilmesi, • Gaziler günü yürüyüşünde 10*4 metre büyüklüğünde Türk Bayrağının hazırlanarak gaziler günü yürüyüşünde açılması, • Zabıta ekiplerince; Türk Bayrağı Kanunu’na uygun bayrakların, işyeri ve binalara asılmasının sağlanması, • Çelenk sunumu yapılacak olan Trabzon Caddesi Valilik Bahçesi’ndeki Atatürk Anıtı ve Valilik-Şelale park arasında düzenlenecek gaziler günü yürüyüşünde bando takımının hazır bulundurulması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünce; • 19 Eylül 2024 Perşembe günü yerel TV ve radyolarda "19 Eylül Gaziler Günü” konulu konuşma programı düzenlenmesi, • 19 Eylül 2024 Perşembe günü uygun saatler arasında yerel TV ve radyolarda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanlığı’nca konuşma programları düzenlenmesi, İl Emniyet Müdürlüğünce; • Çelenk sunma töreninde Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğünce hazırlanacak olan çelengi sunmak için bir emniyet personeli görevlendirilmesi, • İcra edilecek tüm programlarda trafik, emniyet ve asayişin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması, İl Jandarma Komutanlığınca; • Çelenk sunma töreninde Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğünce hazırlanacak olan çelengi sunmak için bir jandarma personeli görevlendirilmesi, Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığınca; • 19 Eylül 2024 Perşembe günü Trabzon Caddesi Valilik Bahçesi’ndeki Atatürk Anıtı ve çevresi, gaziler yürüyüşünün yapılacağı Valilik-Şelale Park çevresi ile Şehitlikte alanların tanzimi ve temizliği, • Türk Bayrağı Kanunu’na uygun bayrakların, işyeri ve binalara asılmasının sağlanması, • Çelenk sunma töreni, gaziler günü yürüyüşü ve şehitliğe katılan katılımcılara su ikramı yapılması, • Gaziler günü yürüyüşüne katılan protokol ve katılımcılara Türk bayrağı temin edilerek dağıtımının yapılması, Onikişubat Belediye Başkanlığınca; • Türk Bayrağı Kanunu’na uygun bayrakların, işyeri ve binalara asılmasının sağlanması, • Sorumluluk alanında yapılacak etkinlik ve faaliyetlerde alanların tanzimi ve temizliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce; • Valilik-Şelale Park arasında yapılacak Gaziler Günü Yürüyüşünde “Kahramanlar ile yürüyoruz” pankartının hazırlanması ve pankart taşıyacak gazilerimizin belirlenmesi, • 19 Eylül 2024 Perşembe günü saat 10.30’da Çamlıca Restoran’da düzenlenecek kahvaltı programına gazilerimizin davet edilmesi, program yerine intikallerinin ve geri dönüşlerinin sağlanması ve protokolün oturum düzeninin planlaması, • Gaziler günü spor etkinliklerine katılacak gazilerimizin etkin bir şekilde katılımının sağlanması, • Gaziler günü spor etkinliklerinde günün anlam ve önemini belirtilen konuşmayı yapacak gazimizin belirlenmesi, 4 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce; • Batıpark spor salonunun temizlenmesi, tanzimi, konuşma kürsüsü, tertip ve düzenin sağlanması, • Gaziler günü yürüyüşünde yürüyüş düzeninin sağlanması, • Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gazilerimizin durumlarına uygun spor dallarından oluşan (Bilek güreşi, dart, hentbol…vs.) mini spor istasyonlarının kurulması, • Günün anlam ve önemini belirten afişlerin hazırlanarak spor salonuna asılması, • Gaziler günü spor etkinliklerine milli sporcularımızın katılımının sağlanması, • Gaziler günü spor etkinliklerinde protokolün oturum düzeninin yapılması, • 19 Eylül 2024 Perşembe günü Batıpark spor salonunda düzenlenecek gaziler günü spor etkinlikleri programında sunucu görevlendirilmesi, • Gaziler günü spor etkinliklerine katılacak gazilerimizin etkin bir şekilde katılımının sağlanması, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce; • 19 Eylül 2024 Perşembe günü saat 09.00’da yapılacak çelenk sunma töreni ve saat 10.30’da Çamlıca Restoran’da düzenlenecek kahvaltı programı için sunucu görevlendirilmesi, sunucu ve görevli listesinin Valilik Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilmesi, • Gaziler günü yürüyüşü için 103. Yıldönümüne özel 103 öğrencinin katılımının sağlanması, • Gaziler günü spor etkinliklerine öğrencilerimizin katılımının sağlanması, İl Müftülüğünce; • 19 Eylül 2024 Perşembe günü yapılacak programlarda (kahvaltı- şehitlik) bir asil ve bir yedek din görevlisinin görevlendirilmesi, İl Sağlık Müdürlüğünce; • İcra edilecek tüm programlarda ambulans ve yeteri kadar sağlık personelinin hazır bulundurulması, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce; • Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğünce hazırlanacak Valilik çelenginin anma programı sonrası görevlendirilen bir araç ile tören alanından alınarak Özel Kalem Müdürlüğüne teslim edilmesi, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş; • İcra edilecek program yerlerinde elektrik kesintilerine karşı gerekli önlemlerin alınması, Sağlanacaktır. Bu programın yürütülmesinden anma komitesinde yer alan birimler görevli ve sorumludurlar. Program Vali Yardımcısı Miraç AKBULUT’un koordinatör amirliğinde yürütülecektir. Gereğinin aksatılmadan ifası önemle rica olunur.

ANMA KOMİTESİ