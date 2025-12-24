Mana Tekstil Konfeksiyon çatısı altında yaklaşık iki yıl önce kurulan MatchyMatchy, kısa sürede yakaladığı ivmeyle hem yerel hem de ulusal pazarda adından söz ettirmeyi başardı. Dijital satış kanallarında istikrarlı bir büyüme sergileyen marka, aynı zamanda prestijli platformlarla yaptığı iş birlikleriyle sektördeki konumunu güçlendirdi.

Kahramanmaraş’tan Bir İlk: Beymen Online

MatchyMatchy, Türkiye’nin en seçkin lüks giyim platformlarından Beymen Online’a kabul edilerek “Beymen Online’da yer alan ilk Kahramanmaraş markası” unvanını kazandı. Yerel pazaryerlerinde güçlü bir satış performansı ortaya koyan marka, bu hamleyle ulusal ölçekte önemli bir eşiği aşmış oldu. Sektör kulislerinde, markanın bir sonraki adımının ise Vakkorama mağazalarıyla yapılacak olası iş birlikleri olduğu konuşuluyor.

Anadolu’dan İstanbul’a Mağazacılık Hamlesi

Dijital başarıyı fiziksel mağazacılıkla destekleyen MatchyMatchy, “Pop-Up Store” konseptiyle Sapanca ve Adana’da tüketiciyle buluştu. Markanın, bu deneyimi kalıcı mağazacılığa taşıyarak modanın merkezi İstanbul’da yeni bir mağaza açmaya hazırlandığı ve hazırlıkların son aşamaya geldiği öğrenildi.

Mustafa Yalçın: “Hedefimiz Global Pazarda Kalıcı Olmak”

Markanın kurucusu Mustafa Yalçın, MatchyMatchy’nin gelecek hedeflerini şu sözlerle anlattı:



“Genç bir marka olmamıza rağmen Kahramanmaraş’ın üretim kalitesini doğru bir markalaşma stratejisiyle birleştirerek önemli bir yol aldık. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin stratejik noktalarında mağazalaşmayı ve global online pazaryerlerinde yer almayı hedefliyoruz. Orta ve uzun vadede ise Amerika ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa pazarında, özellikle örme kumaş ve hazır konfeksiyon ürünlerimizle güçlü bir ihracat ağı kurmak istiyoruz.”

MatchyMatchy’nin bu yükselişi, Kahramanmaraş tekstil sanayisinin yalnızca fason üretimle değil, katma değerli markalarla da ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.