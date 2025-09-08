Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci için ders zili çaldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı, “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temalı ilk dersle başladı.

Kahramanmaraş’ta da yeni eğitim yılının ilk dersi kapsamında Yıldırım Bayazıt İlkokulunda bir program düzenlendi.

Programa Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur katıldı.

Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri, öğrencilere fidan dağıtarak çevre bilincine katkı sundu.

Ardından Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, doğru fidan dikimini anlatan bilgilendirici video izlendi.

Program sonunda açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, yangın felaketlerine dikkat çekmek amacıyla eğitim öğretim yılına böyle anlamlı bir etkinlikle başladıklarını ifade etti.

Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı ise 2025 yılında ülke genelinde büyük yangın felaketleri yaşandığını hatırlatarak, bu tür projelerle farkındalığı artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.