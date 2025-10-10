ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7 Eylül'deki 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 13-14 Eylül'deki Alan Bilgisi oturumlarına katılan adayların, cevapları ile soruların yanıtları 10 gün süreyle erişime sunuldu.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini ve bunların optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen yanıtları ile doğru cevapları görebilecek.