Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağı, bir kez daha anlamlı bir törenle taçlandı.

Kahramanmaraş’ta yapımı tamamlanan Azerbaycan Mahallesi’nde, "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“Birlikte Güçlü Yarınlara” temasıyla düzenlenen bu tarihi tören, hem afet sonrası yeniden inşa sürecinin geldiği noktayı gözler önüne serdi hem de kardeş iki milletin dayanışma ruhunu simgeleştirdi.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen 6 Şubat depremlerinin ardından devletin tüm kurumlarıyla sahada yürüttüğü çalışmaların meyvesi, 250 bininci konutun anahtar teslimiyle taçlandı.

Kahramanmaraş’ta yapımı tamamlanan modern ve sağlam yapılar, hak sahiplerine büyük bir sevinçle teslim edildi.

Tören kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece Kahramanmaraş’ta değil, afetten etkilenen diğer illerle de canlı bağlantı kurarak, tamamlanan afet konutları ve iş yerlerinin anahtar teslimlerini eş zamanlı olarak gerçekleştirdi.

Bu canlı yayınlar aracılığıyla farklı şehirlerdeki hak sahiplerinin de mutlulukları törene taşındı, dayanışmanın coşkusu yurdun dört bir yanına yayıldı.

Tören alanında duygusal anlar yaşanırken, hak sahipleri anahtarlarını büyük bir sevinç ve gözyaşlarıyla teslim aldı.

Yeni konutlar, yalnızca barınma ihtiyacını karşılamayacak, aynı zamanda sosyal donatıları, yeşil alanları ve modern altyapısıyla yeni bir yaşamın kapısını aralayacak.