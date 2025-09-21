Kahramanmaraş’ın köklü geleneklerinden biri olan Bertiz Boyalı Şalvar Güreşi Müsabakaları, bu yıl 29. kez Boyalı Er Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Güreş severlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, sabahın erken saatlerinde başlayan hareketlilikle adeta bir şenliğe dönüştü.

Kıran kırana geçen müsabakalarda pehlivanlar er meydanında ter dökerken, alana kurulan dev ekran sayesinde izleyiciler de güreşleri rahatlıkla takip etme imkânı buldu.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen şalvar güreşi şöleni için Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, organizasyonun geleneksel spor kültürünü yaşatmak adına büyük önem taşıdığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.