Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Üç Kuyular mevkiinde ormanlık alanda izinsiz ağaç kesen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bölgeden geçen bir vatandaş, motorlu testere ile ağaç kesen şahısları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerin ardından Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemede kimlikleri tespit edilen şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kesilen ağaçlara el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem yapılması için suç duyurusunda bulunuldu.

O anlara ait görüntülerde şahısların ormanlık alanda motorlu testereyle ağaç kesmeye çalıştıkları anlar yer aldı.