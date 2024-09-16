Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gölete giren yabancı uyruklu kişi boğuldu.

Yakınlarıyla Suçatı Mahallesi'ndeki Suçatı Göleti'nin kıyısına pikniğe giden 29 yaşındaki Ahmet Akrağ suya girdi.

Akrağ'ın gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların çalışmasıyla göletten çıkarılan Akrağ'a sağlık ekipleri müdahale etti.

Hayatını kaybettiği belirlenen Akrağ'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu