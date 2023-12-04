Dünya genelinde engelli bireylerin haklarına ve yaşamlarına dikkat çekmek, toplumsal farkındalık oluşturmak için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kutlanıyor.

Bu gün, engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara ve engellerin kaldırılması için atılması gereken adımlara odaklanarak, toplumda daha fazla anlayış ve uyumun sağlanmasını amaçlıyor.

Engelli bireylerin haklarına saygı göstermek, onların topluma tam katılımını desteklemek ve yaşamlarını kolaylaştırmak için çeşitli etkinlikler, kampanyalar ve bilinçlendirme çalışmaları düzenlenir.