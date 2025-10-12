Genç MÜSİAD Kahramanmaraş tarafından düzenlenen 3T Programı – Tanı, Tanıştır, Ticaret Yap etkinliği, iş dünyasının önde gelen isimleri ile genç girişimcileri Şairler Tepesi’nde bir araya getirdi.

Yoğun ilgi gören etkinlikte katılımcılar, birebir görüşmeler ve samimi sohbetler aracılığıyla yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu. Program ticaretin güçlendirilmesine ve iş dünyasında yeni köprüler kurulmasına katkı sağladı.

Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Emin Koç, Aksu Habere özel değerlendirmelerde bulunarak, programın genç girişimciler için önemli bir fırsat olduğunu ve bu tür buluşmalarla Kahramanmaraş iş dünyasına yeni bir dinamizm kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.