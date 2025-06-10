İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, Osimhen için 26 milyon eurodan başlayıp son olarak 45 milyon euroya kadar çıkan tam 6 teklif sundu. Ancak yıldız futbolcu, tüm teklifleri reddetti.

Osimhen Galatasaray'a mı Dönüyor?

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla Süper Lig’de 20 maçta 26 gol atan Osimhen, taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Gösterdiği performans sonrası bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor.

Al-Hilal’in dev tekliflerini geri çeviren Osimhen’in bu kararı, Galatasaray’a dönüş ihtimalini güçlendirdi. Sarı-kırmızılı camiada Nijeryalı golcünün kalıcı transferi için umutlar yeniden yeşerdi.