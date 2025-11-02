Spor İstanbul tarafından “Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu” sloganıyla düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu tamamlandı.

Organizasyona 126 ülkeden 42 kilometrede 5 bin 976, 15,5 kilometrede 12 bin 440, Kurumsal Koşu'da 18 bin ve Halk Koşusu'nda da 5 bin olmak üzere toplam 41 bin 416 kişi kayıt yaptırdı.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Erkeklerde birinci olan Kenyalı atlet Kilimo ile kadınlarda birinci olan Etiyopyalı atlet Aderra 50'şer bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu.

Organizasyona katılan 40 yaş ve üstü master atletlerden gereken dereceleri yapanlar, 2026 Dünya Masterlar Maraton Şampiyonası'nın yanı sıra 2027 yılındaki şampiyonaya da katılma hakkı elde etti.