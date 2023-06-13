Süper Lig’i gol kralı olarak tamamlayan Enner Valencia’nın sözleşmesinin sona ermesinin ardından golcü arayışlarına başlayan Fenerbahçe’de öncelikli transfer hedefi Inter’in Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11’de çıkan golcüsü Edin Dzeko oldu. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler Boşnak yıldıza resmi teklifini iletti.

Inter ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Dzeko’ya yapılan teklifin iki yıl için 12 milyon euro olduğu belirtilen haberde sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünün de Vincenzo Montella olacağı öne sürüldü.

Inter'in teklifi 4 milyon euro

Habere göre Inter’in bir yıl için 4 milyon euro önerdiği Dzeko’nun önceliği İtalyan takımında kalmak ancak oyuncu İtalya’da kalmak için 5 milyon euro istiyor.

Inter’in aradaki 1 milyon euroluk farkı karşılaşmaması halinde Fenerbahçe’ye transfer olması beklenen Dzeko, takımının İstanbul’da Manchester City ile oynadığı Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11’de başlamıştı.

Bu sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 52 resmi karşılaşmaya çıkan 37 yaşındaki yıldız rakip fileleri 14 kez havalandırırken, dört de asist yaptı.