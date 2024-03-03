Aksu TV ekranlarında her hafta cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşan ve Murat Üstel’in hazırlayıp sunduğu “ 6 ŞUBAT “ programı İzleyicileriyle Buluşmaya devam ediyor.

Yaşanan büyük felaket sonrası; evlatsız kalan anne babaların, anne babasız kalan evlatların ve enkaz altından bir mucize eseri kurtulup, yeniden hayata tutunanların hikâyelerinin anlatıldığı program izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor.

6 Şubat’ın bu haftaki konuğu yaşanılan felakete Ebrar Sitelerinde Yakalanan ve Kızı AYŞE Nur’u Kaybeden Necla KARA Oldu.