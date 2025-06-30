Fransız basınına göre, özellikle Foot Mercato muhabiri Santi Aouna'nın haberinde; Fenerbahçe'nin hem Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr hem de 21 yaşındaki Jhon Duran ile tüm şartlarda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Jhon Duran'ın Maaşı Dudak Uçuklattı

İddialara göre, Fenerbahçe'nin genç santrfora yıllık net 10 milyon Euro maaş ödeyeceği ifade edildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişini heyecanla bekliyor.

Al-Nassr Jhon Duran İçin Servet Ödemişti

Ocak ayında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan, Al-Nassr'a 77 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kolombiyalı golcü, Suudi Arabistan temsilcisinde çıktığı 18 maçta 12 gol kaydetti. Duran, geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Al-Nassr formalarıyla toplam 47 resmi maçta 24 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Fenerbahçe Transferde Hız Kesmedi

Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, Jhon Duran transferiyle hücum hattını önemli ölçüde güçlendirmeyi planlıyor. Yıldız forvetin sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.